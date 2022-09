Alla Salla Trionfini la presentazione del libro “Mirandola e la Bassa Modenese. Storia di una capitale dall’Alto Medioevo a città di provincia”

MIRANDOLA- Verrà presentato sabato 10 settembre 2022- alle 17.30, presso la sala Edmondo Trionfini in piazza Celso Ceretti- il libro “Mirandola e la Bassa Modenese Storia di una capitale dall’Alto Medioevo a Città di Provincia. Letta da un Mirandolese con sguardo stupito” di Maurizio Bonzagni.

L’evento è a cura del Comitato Sala Trionfini, Ass. Amici della Consulta APS, Consulta del Volontariato ed Edizioni Al Barnardon.

Le parole dell’autore:

“La prima volta che ho letto un libro che riassumeva la storia di Mirandola non ero più tanto giovane. Ma quella lettura mi ha molto sorpreso, non solo per la magnificenza passata della mia città natale che giudicavo così banale ma soprattutto per la mia superficiale conoscenza di tanta storia che quasi mi risultava incredibile. Una bellissima scoperta che mi ha spinto alla ricerca di altri testi. Libri locali, stampati in numeri limitati e non più in commercio ma ancora rintracciabili attraverso ricerche su internet e nei mercatini, venduti usati a poco prezzo, scovati, letti con curiosità. Miniere di informazioni che hanno alimentato il mio entusiasmo, scoprendo lentamente un quadro pieno di dettagli affascinanti e facendomi comprendere come partendo da una storia locale si possa arrivare a capire meglio l’intera storia della nostra civiltà e molto di quello che ancora ci circonda in città. E poi ho scoperto il Gruppo di Studi della Bassa Modenese, il Centro di cultura G. Pico, Al Barnardon e il loro manipolo di eroi, che da anni con grande passione e poco riconoscimento indagano, scoprono, studiano e divulgano, con decine di preziose pubblicazioni che tassello dopo tassello mettono sempre più a fuoco un passato quasi perduto.

Gli appunti e i riassunti non bastavano più, sono stato costretto a costruirmi una traccia che riuscisse a legare tutte le in­formazioni che stavo accumulando e che non volevo perdere ma che anzi, attraverso i riferimenti delle fonti bibliografiche che puntualmente annotavo, potesse darmi la possibilità di ritrovare velocemente ogni argomento all’interno della mia ormai discreta biblioteca sul tema, che ineso­rabilmente stava scalzando in solaio scatoloni di ogni altro libro della mia libreria. Una passione che dopo alcuni anni continua ad incuriosirmi e spero mi terrà ancora a lungo compagnia. Ne è nato un riassunto degli accadimenti, rispettando un rigido rigore scientifico che permette di risa­lire ad ogni fonte. Una lettura che può essere di grande aiuto per chi venga interessato da una così densa storia di luoghi in cui magari come me è cresciuto, che ora guardo con occhi diversi”.