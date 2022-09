Anche l’educazione ambientale del Gruppo Hera torna in presenza

MODENA- Tornano i sorrisi senza mascherina, le corse nei cortili e studiare insieme. Resta alto l’impegno per la sicurezza ma si sospende la distanza. La scuola riparte in presenza ed è un segnale che più di altri suscita speranza: oltre 540 mila studenti

emiliano-romagnoli rientrano nelle aule. Per loro, anche quest’anno, torna la proposta gratuita del Gruppo Hera con i progetti di educazione ambientale e divulgazione scientifica de La Grande Macchina del Mondo (dai 4 ai 13 anni) e un pozzo di scienza (dai 14 ai 19 anni), che lo scorso anno nella sola provincia di Modena hanno coinvolto circa 750 classi, per quasi 17mila alunni di 148 diversi istituti.

Un totale di 70 percorsi con laboratori inediti, eventi e altre novità per docenti e alunne/i. Solo lo scorso anno i progetti della multiutility hanno coinvolto quasi 100 mila studenti di quasi 4.500 classi in oltre 3.000 attività.

Le attività de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza tornano dunque finalmente in presenza, ma con diverse modalità per la fruizione in aula e, in alcuni casi, a distanza, per andare incontro alle necessità delle classi e degli insegnanti e completare un’offerta formativa ricca e con tante novità. Le iniziative, infatti, continuano ad essere caratterizzate da percorsi innovativi sui temi energia, acqua e ambiente.

Da oltre 16 anni, del resto, la multiutility entra ogni anno nelle scuole di ogni ordine e grado (dai 4 ai 19 anni) con l’impegno di accrescere nei più giovani una nuova coscienza ambientale, necessaria a proteggere il Pianeta e offrire loro strumenti per un cambio dello stile di vita. E proprio le ragazze e i ragazzi sono oggi i migliori alleati e volani del cambiamento nella sfida per combattere l’emergenza climatica.

Per un pozzo di scienza le iscrizioni partiranno il 4 ottobre e rimarranno aperte fino al 15 novembre. Sempre sul sito è possibile scoprire il catalogo delle attività di entrambi i progetti, che verranno presentati ai docenti negli Open Day rispettivamente del 27 settembre e 6 ottobre ai quali è possibile iscriversi sempre sul portale Hera per le scuole.

Fra pochi giorni via alle iscrizioni: i docenti potranno richiedere l’adesione al progetto La Grande Macchina del Mondo per le proprie classi sul sito del Gruppo Hera ( nell’area dedicata ) dal 28 settembre fino al 7 novembre.

Raggiungere i 17 obiettivi dell’Agenda Onu facendo della collaborazione con i giovani un punto di forza. È la convinzione, questa, che ha guidato la multiutility e i suoi esperti, anche quest’anno, nel formulare il nuovo programma.

Novità assoluta l’Officina di Archimede: i bambini e le bambine affrontano le tematiche del risparmio energetico, dell’uso consapevole dell’acqua e delle risorse realizzando vere e proprie invenzioni attraverso una sperimentazione diretta e giocosa.

Per i più piccoli tornano i supereroi Goccia, Smacchia e Miccia e l’ispettore “Rifiutoni”. Tra gli strumenti più innovativi, inoltre, c’è il Cubo GMM per l’Ambiente, un gadget ludico-creativo pensato per far uscire La Grande Macchina del Mondo dagli zaini e portarla anche in famiglia. Saranno tre, inoltre, gli eventi green in diretta per le scuole dedicati alle giornate mondiali simbolo per l’ambiente.

Non mancheranno anche le proposte dedicate ai docenti, che potranno seguire il webinar formativo con Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova, sul ruolo dell’emozione nell’apprendimento e su come innescare l’amore per la conoscenza e far crescere una nuova coscienza ambientale.