Camposanto, degrado nell’area stazione. Uniti per Camposanto: “Una situazione che non è più sopportabile”

CAMPOSANTO- Una situazione di grande degrado e sporcizia nell’area della stazione, a Camposanto. E’ quanto denunciano i consiglieri di opposizione di Uniti per Camposanto.

“Sull’ex deposito ATCM da tempo in Consiglio, abbiamo chiesto al Comune di attivarsi con la proprietà per risolvere il problema. Ma ad oggi, nonostante le promesse dell’Amministrazione, nulla è cambiato. Salvo la rimozione di un insediamento abusivo- scrivono i consiglieri- Per quanto riguarda il parcheggio ad uso dei pendolari da inizio settembre, in vista della ripresa delle scuole, abbiamo segnalato direttamente alla sindaca la necessità di una pulizia radicale. Dopo “soli” 20 giorni, con ripetuti solleciti, l’intervento è stato fatto”.

“Peccato che però che i rifiuti siano stati tutti macinati e lasciati sul posto, come accade continuamente a Camposanto, senza che l’Amministrazione intervenga a porre fine a questa pratica”.

“Nonostante questa area sia anche attraversata dalla Ciclovia del Sole e veda la presenza della nuova velostazione (completata e ancora inutilizzata)- concludono i consiglieri- ancora una volta l’Amministrazione ha dimostrato la scarsa attenzione all’immagine del Comune”.