Coppa Italia “Minetti”: San Felice beffato nel finale dal Sasso Marconi, eliminata anche la Quarantolese

di Simone Guandalini – Arrivano due ko per le squadre della Bassa modenese che erano ancora in gioco in Coppa Italia “Minetti”, competizione che vede la partecipazione delle squadre di Eccellenza e Promozione. Se La Pieve Nonantola e Cavezzo erano già state eliminate nel turno precedente e la Virtus Camposanto era stata sconfitta dal Rolo ai trentaduesimi, ieri sera (mercoledì 28 settembre) è finita l’avventura in Coppa anche per San Felice e Quarantolese. Il San Felice è stato beffato nel finale dal Sasso Marconi (0-1), dopo una prova comunque positiva (contro una formazione di Eccellenza), che ha dato seguito alle tre vittorie consecutive in campionato. A decidere il match, una rete di Turci. Prosegue, invece, il momento molto complicato per la Quarantolese, che, dopo le tre sconfitte in altrettante partite nel Girone C di Promozione, cade in casa contro l’Atletic Cdr Mutina (1-2), dovendo salutare anche la Coppa. In vantaggio al 9′, con una punizione di Palmieri, la Quarantolese subisce la rimonta degli avversari che, prima, al 26′, trovano il pari con Panzanato su azione da calcio d’angolo, quindi, al 48′, passano in vantaggio con Ognibene, ancora su corner.

Coppa Italia “Minetti”, risultati trentaduesimi di finale (gare del 28 settembre, qui i risultati delle gare del 21 settembre):

Calcio del Duca Grama – Sparta Castelbolognese 6-5 d.c.r.

Castellarano – Pcs Sanmichelese 6-5 d.c.r.

Arcetana – Campagnola 3-1

Atletico Spm Calcio – Polinago 5-6 d.c.r.

Comacchiese 2015 – Masi Torello Voghiera 2-0

Gambettola – Verucchio 2-1

Libertas Castel San Pietro – Osteria Grande

Nibbiano&Valtidone – Gotico Graibaldina 3-1

Progresso – A. Placci Bubano Mordano 3-1

Quarantolese – Atletic Cdr Mutina 1-2 (9′ Palmieri (Q), 26′ Panzanato (A), 48′ Ognibene (A))

S. Ermete 1970 – Victor San Marino 0-3

San Felice – Sasso Marconi 0-1 (Turci)

San Pietro in Vincoli – Cervia 1920 4-3

Tonnotto San Secondo – Polisportiva Il Cervo 3-1

Trebbo 1979 – Mesola 2-1

Valsanterno 2009 – Solarolo 3-2

Vigolo Marchese – Carignano 1-0

