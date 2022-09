Coppe dilettanti: eliminazione per V. Camposanto e Solarese, passa il turno il Ravarino

di Simone Guandalini – Coppe dilettanti: si sono disputate nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre, alcune delle gare valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia “Minetti”, riservata alle formazioni di Eccellenza e Promozione, e tutte le gare dei trentaduesimi di finale della Coppa Emilia di Prima Categoria. Tra le squadre della Bassa modenese, ko e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia “Minetti” per la Virtus Camposanto, caduta in trasferta, col punteggio di 1-0, sul campo del Rolo, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Il Camposanto in versione baby (ben 12 gli under schierati sui 16 giocatori entrati in campo dall’inizio o a gara in corso) si arrende solo al gol realizzato da Binini al 39′. Le altre formazioni della Bassa modenese ancora in corsa in Coppa Italia “Minetti”, ovvero San Felice e Quarantolese, scenderanno in campo per i trentaduesimi di finale mercoledì 28 settembre, rispettivamente contro Sasso Marconi e Atletic Cdr Mutina.

Coppe dilettanti: In Coppa Emilia di Prima Categoria, invece, ko ed eliminazione per la Solarese, che cade in casa contro lo United Carpi con il punteggio di 0-3 e deve dire addio alla Coppa. Match difficile per la formazione giallorossa, in difficoltà fin da inizio gara: a segno per la formazione carpigiana Jocic, autore di una doppietta, e Paramatti. Passa, invece, il turno il Ravarino, che conferma l’ottimo momento di forma: la formazione biancazzurra è, infatti, a punteggio pieno in campionato, nel Girone D di Prima Categoria. Per il Ravarino, in Coppa Emilia arriva un successo esterno contro la Madonnina Calcio (0-2): sblocca il risultato Provenzano a metà primo tempo, bravo ad incornare di testa una punizione dalla sinistra di Gonzalez, raddoppia al 70′ Malagoli, che capitalizza al meglio un suggerimento di Lugli, insaccando con un preciso diagonale alla destra del portiere avversario. Di seguito, tutti i risultati delle gare delle coppe dilettanti disputate nella giornata di ieri:

Coppa Italia “Minetti”, trentaduesimi di finale:

Rolo – Virtus Camposanto 1-0 (39′ Binini)

A.C. ROLO: Tosi, Bagni (Cavaliere), Galli, Scanetti (Ranieri), Budriesei, Fofana, Tinelli (Meletti), Tamagnini, Lotti, Lari (Faraci), Binini (Pignatti). A disp: Grigoli, De Sisti, Fiocchi. All: Frigerio.

A.C. CAMPOSANTO A.S.D.: Benetti, Manfredini D.(Cirami), Boschetto (Conte), Beqiraj (Salvioli), Bianchini, Mensah A. (Mensah M.), Baraldi, Natali, Teku, Napoletano (Fosu), Baetta. A disp: Martini, Pignatti, Manfredini F., Montorsi. All:Luppi

Arbitro: Dumitrascu Sez. Finale Emilia. Assistenti: Ben Marga, Ficocelli Sez. Bologna.

Ammoniti: Bagni, Natali, Beqiraj, Cirami. Riese – Virtus Castelfranco 6-1 Anzolavino Calcio – Fabbrico 2-0 Athletic Progetto Montagna – Vezzano 1-0 Bibbiano San Polo – Fidentina 0-5 Faro Coop – Medicina Fossatone 2-3 Futball Cava Ronco – Cattolica Calcio 1923 2-3 Futura Fornovo Medesano – Agazzanese 2-1 Misano – Bakia Cesenatico 0-2 Noceto – Bobbiese 4-2 Portuense Etrusca – X Martiri 0-1 Russi – Calcio Forlimpopoli 1-5 Sant’Agostino – Massa Lombarda 0-3 San Pierana – Diegaro 4-0 Scandanese Calcio – Vignolese 1907 0-1

Coppa Emilia Prima Categoria, trentaduesimi di finale:

Asar Accademia Calcio – Riccione 1926 0-2

Bagnacavallo – Real Fusignano 2009 4-1

Bondeno Calcio – Berra 1-1

Borgonovese – Pontolliese Gazzola 2-4 d.c.r.

Felsina – Polivalente San Damaso 2-0

Fidenza 1922 – Lungagnanese 4-3

Fly Sant’Antonio 1929 – Consandolo Calcio 2-1

Fontanelice – Virtus Faenza 3-0

Frugesport – Reno Molinella 1911 4-1

Funo – Centese Calcio 2-1

Gualtierese 1965 – Daino Santa Croce 0-2

Junior Drago – Spes Borgotrebbia 7-6 d.c.r.

Langhiranese Valparma – Palanzano 1946 6-7- d.c.r.

Madonnina Calcio – Ravarino 0-2 (22′ Provenzano 70′ Malagoli)

Marzolara – Terre Alte Berceto 3-0

Montecavolo – Virtus Libertas 0-5

Montombraro 1929 – Solignano 5-0

Morciano Calcio – Accademia Marignanese 5-1

Pavullo – Maranello Sportiva 1-4

Perticara – Bagno di Romagna

Pianta – Civitella Calcio 0-3

Polisportiva Solarese – United Carpi 0-3 (Jocic, Jocic, Paramatti)

Pontevecchio – Basca 2002 4-1

Povigliese – Sorbolo Biancazzurra 2-5 d.c.r.

Reggiolo – San Prospero Correggio 5-6 d.c.r.

Sammartinese – Veggia 5-1

Savio Calcio – Villamarina 1-0

Soragna 1921 – Audax Fontanellatese 6-5 d.c.r.

Valsetta Lagaro – Marzabotto 2000 2-1

F.C. Roncofreddo – San Vittore

Montanara Calcio Ducale61 – Unione Calciocasalese 2-4

Quattro Castella Re – Barcaccia 2-0

Foto di copertina: pagina Facebook Virtus Camposanto

