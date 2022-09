Covid, dal 1 ottobre stop all’obbligo di mascherine per trasporti e ospedali

MODENA- L’ultimo obbligo legato alle restrizioni del Covid ha le ore contate: sabato 1 ottobre, infatti, non sarà più necessario indossare le mascherine su bus, treni, metro, ospedali e Rsa. Nonostante l’arrivo dell’autunno e l’aumento dei casi nelle ultime due settimane, il Governo ha deciso di non prorogare l’obbligo.

L’utilizzo della mascherina resterà in vigore, fino a fine anno, solo per gli operatori sanitari.

La seconda scadenza in arrivo sarà invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro che prevedono- in alcuni casi- la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento.

Fino al 31 dicembre resta invece in vigore il Green pass per gli operatori sanitari, i pazienti ricoverati e i visitatori di ospedali e Rsa: questa misura, di fatto, comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in struttura.

