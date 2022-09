Da martedì sulla Panaria Bassa si va a senso unico alternato a Gorghetto

Viabilità modificata nella frazione di Gorghetto per un intervento di fresatura e riasfaltatura in via Panaria Bassa e via Padella. A partire da martedì 27 settembre la circolazione procederà a senso unico alternato gestito da impianto semaforico su via Panaria Bassa, dall’incrocio con via Padella e fino al civico 22, nella fascia oraria dalle 8 alle 18.

Sarà inoltre vietato l’accesso a via Padella dalle 8 alle 12, per chi proviene da via Panaria Bassa e ci sarà obbligo di svolta a destra per chi arriva da via Padella e si immette sulla Strada Provinciale 2, nella fascia oraria 8-18.

La modifica della viabilità sarà opportunamente indicata mediante il posizionamento della relativa segnaletica e durerà, salvo maltempo o altri eventi imprevisti, uno o due giorni lavorativi.

