Drone in volo a Limidi, il sospetto dei residenti: “Una perlustrazione delle case prima dei furti?”

SOLIERA- In questi giorni di fine estate è stata segnalata la presenza a Limidi di Soliera di un drone che, pilotato da remoto, passerebbe dopo le 23 accanto alla abitazioni, all’altezza del primo piano. Il marchingegno non ha luci ed emetterebbe un rumore simile a una bicicletta elettrica.

Il sospetto dei residenti è che possa effettuare ricognizioni e riprese di papabili obiettivi, per poi mettere a segno i furti negli appartamenti.

L’allarme, per ora, è scattato soprattutto nelle aree adiacenti a via Ragazzi del 99, via Europa e via dalla Zuanna.

I residenti, considerati i diversi episodi di furti in zona- oltre ad aver informato carabinieri e vigili- tengono sotto stretto controllo la zona.

“Purtroppo Limidi è spesso vittima di furti- spiega una residente- ecco perchè la collaborazione di tutti è importantissima”.

