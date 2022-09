Elezioni Politiche: a Soliera orari prolungati per il rilascio delle tessere

SOLIERA- In occasione delle votazioni per le Elezioni Politiche di domenica 25 settembre, l’Ufficio Elettorale del Comune di Soliera osserverà orari di apertura prolungati per il rilascio delle tessere elettorali.

In caso di esaurimento degli spazi di apposizione dei timbri di sezione, oppure di un smarrimento, furto, deterioramento o semplicemente di mancato ritiro, è possibile presentarsi- muniti di un documento di identità- nella giornata di venerdì 23 settembre presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Garibaldi 48 dalle 8.15 alle 18, con orario continuato. Nelle giornate di sabato 24- dalle 9 alle 18- e domenica 25 settembre dalle 7 alle 23, presso la sede comunale di piazza Repubblica 1.

