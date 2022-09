Elezioni politiche, potranno votare anche i pazienti ricoverati in ospedale

Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche nazionali, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Come di consueto, i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Modena potranno esercitare il proprio diritto al voto. I pazienti con gravi infermità certificate potranno ricorrere al voto assistito. Sarà sufficiente segnalarlo al personale incaricato.

A Modena saranno previsti due seggi dedicati per il Policlinico e due per l’Ospedale Civile di Baggiovara. Una task force dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria supporterà i pazienti ricoverarti, occupandosi di tutte le pratiche amministrative che consentiranno loro di votare in ospedale e non al proprio consueto seggio.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha impiegato 35 propri dipendenti che visiteranno i reparti verificando la volontà di votare dei pazienti destinati a rimanere ricoverati domenica 25 settembre durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

Per poter votare in ospedale occorrerà consegnare agli addetti dell’Azienda un documento di identità valido e il certificato elettorale. Saranno gli addetti a richiedere al Comune di appartenenza l’autorizzazione per votare nel seggio ospedaliero. Considerato che questa operazione potrebbe richiedere un tempo lungo, l’Aou di Modena raccomanda a tutti gli interessati di manifestare la propria volontà di votare in ospedale con un opportuno anticipo.

Al Policlinico, i due seggi fissi saranno allestiti negli uffici amministrativi posti all’ingresso 1, primo piano. Sempre al Policlinico saranno inoltre presenti anche due seggi volanti per i pazienti allettati e tre seggi speciali destinati alla raccolta del voto dei pazienti affetti da Covid-19 siano essi ricoverati o in isolamento al proprio domicilio.

All’Ospedale Civile di Baggiovara saranno presenti due seggi fissi, collocati rispettivamente nell’aula De Renzi e nell’aula Ramazzini oltre a due seggi volanti per la raccolta del voto dei pazienti allettati. Anche presso l’Ospedale Civile di Baggiovara saranno allestiti tre seggi speciali Covid per le funzioni di cui si è detto.

Anche i pazienti ricoverati negli ospedali della rete Ausl – Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo – potranno esercitare il proprio diritto al voto. In tutte e quattro le strutture ospedaliere sono stati allestiti seggi speciali a disposizione dei ricoverati che manifesteranno (entro sabato 24 settembre) l’intenzione di votare. È sufficiente, infatti, farne richiesta agli operatori sanitari per ricevere tutte le informazioni necessarie, tra cui i documenti da esibire e l’ubicazione del seggio speciale. Sono inoltre previsti “seggi volanti” per i pazienti impossibilitati a camminare.

All’Ospedale di Sassuolo sarà allestito un seggio elettorale al primo piano della struttura, nei locali dell’ex edicola. Sarà data la possibilità di votare anche dalla camera di degenza nel caso non sia possibile spostarsi, facendone richiesta al personale sanitario incaricato che procederà a verificare e raccogliere le richieste dei pazienti sabato 24 settembre, dalle ore 9 alle 13, per consentire l’assistenza a chi non fosse in grado di muoversi autonomamente. Il paziente che esprima volontà di votare in ospedale a Sassuolo deve presentare un documento di identità valido e la propria tessera elettorale. La Segreteria provvederà a inoltrare al Comune di residenza la richiesta dei pazienti per ottenere la validazione. Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere una e-mail a dirsansassuolo@ ospedalesassuolo.it o telefonare al numero: 0536/846797.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017