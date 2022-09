Finale Emilia, lavori ponte Vecchio: il Consorzio appaltatore “sorvegliato speciale” del tribunale

FINALE EMILIA- Il Consorzio che si è aggiudicato i lavori per ponte Vecchio- da poco meno di un anno- è sotto sorveglianza da parte il tribunale di Bologna. Una notizia che è stato lo stesso sindaco di Finale Emilia a comunicare durante il Consiglio comunale di martedì 27 settembre.

Queste le precisazioni del primo cittadino:

“Le informazioni che stanno circolando a proposito del mio intervento durante il Consiglio comunale a proposito del Ponte Vecchio, non sono esatte: sono inappropriate e probabilmente tendenziose.

La mia è stata una semplice informativa di aggiornamento rispetto all’affidamento avvenuto. Abbiamo infatti ricevuto alcuni giorni fa una comunicazione dalla Centrale Unica della Bassa Reggiana – alla quale è affidato l’espletamento delle nostre gare d’appalto, come avviene per molti altri comuni – che ci ha informato del fatto che il Consorzio che si è aggiudicato i lavori per ponte Vecchio è sottoposto, da poco meno di un anno, a sorveglianza da parte del Tribunale di Bologna. La misura di controllo giudiziario ha come unico effetto il fatto che il consorzio affidatario dei lavori opera sotto l’egida di un tecnico individuato dal giudice (un commercialista), ma mantiene la totale operatività nei confronti della pubblica amministrazione e può muoversi liberamente sul mercato, altrimenti non avrebbe potuto partecipare alla gara per i lavori per il Ponte Vecchio.

Il 6 ottobre terminerà il periodo di controllo giudiziario da parte del Tribunale di Bologna e sapremo se il Consorzio sarà nelle condizioni di piena operatività e potrà svolgere i lavori nel nostro Comune. Se così non fosse, non dovremo rifare la gara, ma subentrerà la ditta che si è classificata seconda nella gara d’appalto gestita dalla CUC della Bassa Reggiana.

Per quanto ci riguarda siamo fiduciosi che il consorzio risultato vincitore possa svolgere i lavori affidati, tanto che abbiamo richiesto loro una verifica della congruità dei prezzi indicati in appalto, al termine della quale dovranno rilasciarci una dichiarazione in cui confermano che i prezzi saranno mantenuti per l’esecuzione dei lavori. Questo per tutelarci a fronte degli aumenti di costo delle materie prime, in particolare dell’acciaio utilizzato per le barre che dovranno essere utilizzate nell’intervento di rinforzo del Ponte Vecchio”.