Ponte Vecchio a Finale Emilia, qualcosa si muove: pubblicato il bando di gara. Dopo i tanti mesi di chiusura e le due amministrazioni di diverso colore che si sono succedute in Comune, si apre uno spiraglio per vedere risolta l’annosa ( venne chiuso a febbraio 2020) questione della messa in sicurezza del ponte che supera il fiume Panaro e mette in contatto diretto la città con alcune delle sue più importanti frazioni.