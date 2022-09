Gatti colpiti da calci o bastonate: a Carpi è allarme sicurezza per gli animali domestici

CARPI – Almeno quattro casi di gatti che hanno riportato fratture o traumi anomali, non riconducibili a cadute o ferite “naturali”: tutti nella stessa zona. E’ quanto avvenuto a Carpi, in particolare in zona “Due Ponti” e nelle vie Amendola e San Bernardino. A far emergere il caso, spiega la “Gazzetta di Modena”, il racconto di due ragazze, che, incontrandosi sotto casa, si sono raccontate due episodi molto simili tra loro: i gatti di entrambe, infatti, improvvisamente avevano preso a comportarsi in modo strano, manifestando dolore, come se avessero riportato traumi di qualche tipo. Una volta portati gli animali dal veterinario, è stato confermato quello che le due ragazze avevano immaginato: dalle lastre sono, infatti, emerse fratture riconducibili a calci oppure addirittura a bastonate subiti dagli animali. Oltre agli episodi di cui sono stati vittima i gatti delle due ragazze, che fortunatamente non hanno subito traumi interni, sono emerse altre due situazioni molto simili, nella stessa zona. Il sospetto, quindi, è che qualcuno in zona abbia volontariamente compiuto gesti di questo tipo nei confronti dei quattro gatti in questione: in zona c’è, dunque, preoccupazione tra i proprietari di animali domestici.

