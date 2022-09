Il piacere del “gluten free”: tante iniziative a Carpi

CARPI- L’Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna organizza a Carpi tra settembre e ottobre una serie di iniziative per sensibilizzare, informare e promuovere i diritti dei celiaci dimostrando che… anche senza glutine, si può!

Le prime iniziative sono in programma nel fine settimana in arrivo all’interno di “EmiliaFoodFest”, manifestazione che gode del patrocinio della Città di Carpi: sabato 24 settembre alle 14:30 nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio è in programma una tavola rotonda dal titolo “La malattia celiaca del bambino e dell’adulto: domande, risposte, consigli” con la presenza del pediatra Giacomo Calvitti, della gastroenterologa Laura Ottaviani e della dietista Barbara Pellati.

Domenica 25 settembre doppio appuntamento: alle 11.30 al “PalaPio” di piazza Martiri ci sarà un laboratorio “mani in pasta” all’insegna del “gluten free” con degustazione di tortelli senza glutine, mentre nel pomeriggio dalle 16 alle 20 ci sarà la possibilità di degustare gnocco fritto senza glutine.

Concluso l’EmiliaFoodFest, le iniziative ripartiranno nel mese di ottobre con il “Memorial Giancarla Spezzani”, triangolare di calcio a scopo benefico in programma al campo sportivo di via Salvaterra nella mattinata di domenica 9 con, a seguire, il pranzo senza glutine per tutti i partecipanti. Le tre squadre che si sfideranno sul campo sono AIC Emilia Romagna, “Gli Amici di Carla” e “Formula 1 Solidarietà”.

Sempre nel mese di ottobre, infine, è in programma “Tutti a tavola, tutti insieme!”, una giornata inclusiva nel corso della quale le mense scolastiche serviranno piatti senza glutine: iniziativa realizzata in collaborazione con l’Unione Terre d’Argine.