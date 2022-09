Mirandola. Golinelli (Lega): “L’intitolazione alla Fallaci un messaggio per le giovani generazioni”

MIRANDOLA- “Ringrazio la Giunta leghista di Mirandola per aver dato corpo al mio Ordine del giorno approvato nello scorso 2015 e rimasto desolatamente nel cassetto per tanto, troppo tempo. L’intitolazione del Piazzale della nuova Stazione delle Autocorriere di Mirandola ad Oriana Fallaci, in concomitanza con l’anniversario degli attentati del 11 settembre e in un luogo tanto frequentato dai giovani e studenti, rappresenta un atto importante del quale andare orgogliosi”- così l’onorevole Guglielmo Golinelli ha commentato la decisione dell’Amministrazione mirandolese di intitolare la piazza della Nuova stazione della autocorriere ad Oriana Fallaci.

“Una testimonianza concreta di rispetto per le battaglie compiute dalla giornalista, che ne misero fortemente a rischio l’incolumità, contro l’estremismo del fondamentalismo e il rischio dell’islamizzazione forzata dell’Occidente”.

