Mirandola, martedì iniziativa “Città amica delle persone con demenza”

Nell’ambito della settimana dell’Alzheimer che si terrà nei prossimi giorni in provincia appuntamento martedì 20 settembre alle ore 18 con “Mirandola, città amica delle persone con demenza”, camminata pro-memoria.

Ritrovo alle ore 18.00 c/o la sede ASDAM (borgo tondo, piazzale ospedale): itinerario che segue la via Circonvallazione. A seguire Pizzata solidale c/o Pizzeria Regina Margherita, via Antonio Bernardi, 7/B (zona FAMILA)

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017