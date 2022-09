Mirandola. Nuovo asfalto per via Roma e via Marsala

MIRANDOLA- Prenderanno il via giovedì 8 settembre i lavori di riasfaltatura di via Roma e via Marsala, a Mirandola. Gli interventi andranno avanti fino a venerdì 16 (sabato 10 e domenica 11 esclusi).

Per consentire il rifacimento del manto stradale sono previste limitazioni alla sosta.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017