Mirandola, raccolta fondi Antonio Boemio: anche l’Amministrazione risponde “presente”

L’assessore 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗟𝗼𝗱𝗶 e il consigliere comunale 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗙𝘂𝗿𝗹𝗮𝗻𝗶, hanno infatti accolto l’invito del club a partecipare alla sfida disputata lunedì 26 settembre sul campo frazionale, che ha visto sfidarsi le compagini di Mortizzuolese e River Gabelo.

Un match arricchito dall’evento creato per lanciare una 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 realizzata per aiutare Antonio 𝗕𝗼𝗲𝗺𝗶𝗼 a sostenere le costosissime 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Durante la serata di lunedì 26 settembre, poco prima del calcio d’inizio, è stato proiettato un video di saluto e incoraggiamento realizzato – fra gli altri – grazie ai messaggi di 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼 𝗜𝗻𝘇𝗮𝗴𝗵𝗶 (ex campione del mondo e attuale allenatore della Reggina), 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗻𝗲𝘁𝘁𝗶 (ex calciatore e ora dirigente Inter), 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗼𝗹𝗮 e 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼 𝗙𝗮𝗹𝗰𝗼 (Cagliari), 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗗𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 (ex Messina) e 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗶 (ex Torino e Venezia).