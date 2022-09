Monovolume si ribalta in autostrada: traffico in tilt sulla A1

MODENA-Brutto incidente sull’Autostrada del Sole, nel tratto modenese, intorno alle 9 di venerdì 23 settembre.

Mentre percorreva la corsia nord in direzione Milano- in zona Saliceta San Giuliano- un monovolume ha impattato contro il guardrail, capovolgendosi su un fianco al centro della carreggiata.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i passeggeri dall’auto. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi, ma sono stati trasportati in ospedali per accertamenti.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e il ripristino della strada la PolStrada e il personale di Autostrade hanno interrotto la circolazione del tratto autostradale che è stato riaperto dopo circa due ore di code.

Il monovolume è stato recuperato con un’autogru dei vigili del fuoco.

