Nonantola, la spiano per giorni e poi le svaligiano la casa

NONANTOLA – L’hanno spiata per tre giorni, tenendo d’occhio la casa, studiandone gli orari e il via vai. E poi, appena è arrivato il momento giusto, sono entrati in azione e l’hanno svaligiata.

E’ successo a Nonantola, nella casa di via Guercinesca Est dove vivono mamma e figlio piccolo. La donna aveva notato che attorno a casa sua e ad altre case della zona – un’area in campagna, poco illuminata e con scarso movimento – si aggirava una coppia di persone trasandate e dall’aria balorda, poi racconta che l’altra sera è uscita alle 19 ed è tornata alla 23.30:

Di ritorno a casa, ho trovato la porta spalancata, ho acceso la luce, disordine in giro, il rumore di una sedia in cucina, la mia fuga per poi ritornare in compagnia…

Grazie per essere entrati in casa mia, per i due soldi che avete rubato e per aver insudiciato con le vostre mani ogni angolo della mia casa.