San Prospero, l’Auditorium Fregni inaugura la nuova stagione teatrale

Sabato 24 settembre alle ore 19.00 si terrà la serata d’inaugurazione della stagione teatrale 2022/2023.

Durante questo evento a ingresso libero sarà presentato il programma della rassegna composto da nove appuntamenti serali, due dei quali legati alla programmazione per le scuole.

Oltre alla stagione teatrale, saranno illustrati anche i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti e le formule di abbonamento per la stagione, acquistabili a partire da lunedì 26 settembre.

𝐋𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚

𝑆𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑖

Una stanza prende vita a partire dalle storie dei personaggi che la abitano. Pochi elementi scenici, un divano, un tavolo, un paravento, si ricombinano di scena in scena per far spazio a nuove vite, tra situazioni grottesche e personaggi strampalati sì, ma non tanto da non potersi riconoscere…

Uno spettacolo che gioca con il dramma e con la commedia, mescolando epoche e stili con un unico filo conduttore: la stanza.

𝑐𝑜𝑛 Elena Malagoli, Luca Di Giandomenico, Maria Federica Negro, Simone Olivieri, Marcello Malavasi, Valeria Cornia, Marta Orlandini, Marco Mantoanelli

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎 Paolo Zaccaria e Irma Ridolfini

𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 Serena Galletti

𝑙𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎 Valeria Cornia

𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑛𝑜 Compagnia Teatrale La Maschera, Manitese Finale Emilia e Fabio Galletti per le scenografie