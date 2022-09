Sanità, emorragia di medici a Carpi e Mirandola. Galati (Centro destra): “Serve un intervento immediato per uscire dall’emergenza”

CARPI- MIRANDOLA- “A problemi straordinari servono soluzioni straordinarie. Bisogna assolutamente fermare la fuga dei medici ospedalieri, di emergenza e di medicina generale che sta colpendo le strutture sanitarie del territorio. Agendo da un lato sugli incentivi economici sulle indennità e sulle agevolazioni per servizi e alloggi, e dall’altro sbloccando il numero chiuso in medicina, responsabile della grave carenza di professionisti di oggi- commenta così l’onorevole Giuseppe Galati, candidato nel collegio Uninominale 07 alla Camera di Deputati per la coalizione di centro destra, l’emorragia di medici al Pronto soccorso di Carpi e Mirandola- Lodevole l’iniziativa del Comune di Mirandola di stanziare risorse per agevolare la permanenza dei medici sul territorio, ma vista la situazione davvero preoccupante nei pronto soccorso di Carpi e Mirandola, dove anche i servizi di emergenza sono stati affidati in appalto esterno, c’è bisogno di un intervento forte a livello di governo. Per garantire che a dicembre, quando i contratti di somministrazione di personale saranno conclusi e non rinnovabili, la situazione sia normalizzata con l’assunzione di medici e personale stabile alle dirette dipendenze di Aziende sanitarie ed ospedaliere”.

“Analogo discorso per i medici di base e pediatri di comunità dei quali si è registrato un vero e proprio fuggi fuggi dalle aree nord delle province sia di Modena che di Bologna. Nel solo distretto di Mirandola i dati parlano di 3 professionisti di base che hanno abbandonato e lasciato vacante il loro posto. Bisogna capirne le cause e agire per rimuoverle facendo leva sulle risorse che solo un governo nazionale può garantire. Quelle che il governo di centra destra garantirà- conclude l’onorevole Galati- Non possiamo permetterci di perdere il grande patrimonio umano e professionale rappresentato dal personale medico al quale va la nostra totale riconoscenza”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017