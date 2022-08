Scuola. Il 15 settembre si torna sui banchi, ma (finalmente) senza mascherina

MODENA- Il ritorno sui banchi si avvicina e gli studenti dell’Emilia-Romagna si preparano a tornare in classe il 15 settembre, stavolta- finalmente- senza mascherina: fatta eccezione per eventuali aggiustamenti durante l’anno scolastico.

In vista delle Elezioni politiche del 25 settembre sarà però un rientro a singhiozzo per tutti quegli istituti che ospiteranno i seggi elettorali e che chiuderanno probabilmente il pomeriggio di venerdì 23 settembre per poi riaprire martedì 27: così da permettere il normale svolgimento delle votazioni.

Caro energia e regole anti-Covid comporteranno delle novità nell’andamento dei 205 giorni previsti di lezione: è previsto sicuramente il rientro di docenti e personale scolastico non vaccinato, lo stop alla quarantena per coloro che sono entrati in contatto con Covid positivi e il fatto che a restare a casa sarà solo lo studente con sintomi da Coronavirus.

I positivi, invece, resteranno a casa in attesa dell’esito negativo ma- secondo il protocollo del Ministero- non potranno accedere alla Dad: la didattica integrata legata alla pandemia, infatti, è stata destituita al termine dello scorso anno scolastico.

Come anticipato spariranno le mascherine, eccetto le Ffp2 a tutela dei soggetti fragili, e le rilevazioni della temperatura.

