Sfonda la vetrina della banca mentre parcheggia il Suv

Sfonda la vetrina della banca mentre parcheggia. È successo sabato a Camposanto. Erano le 8.30 del mattino quando F.M., queste le iniziali, un 57enne nato nel ferrarese, è arrivato nel centro del paese con il suo Suv e ha provato a parcheggiare in via Baracca, sotto l’edificio che ospita anche la banca popolare San Felice.

Qualcosa deve essere andato storto, perché l’auto invece di fermarsi ha proseguito la sua corsa e ha sfondato i paletti di protezione del marciapiede per poi finire sulla vetrina della banca, che ha retto l’urto ma è stato pesantemente danneggiato.

Illeso l’automobilista. Nessuno è rimasto ferito perché per fotuna in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Area Nord.

