Si accascia al seggio: 77enne muore di infarto mentre vota a Soliera

SOLIERA – Ha perso la vita mentre era ad esercitare il suo diritto-dovere di elettore. Se ne è andato così, per un infarto, un 77enne di Soliera che domenica mattina si era recato al seggio di via Papotti, nella frazione di Limidi, per votare.

L’uomo era arrivato in via Papotti assieme alla figlia, ha raggiunto il seggio, ha espresso il voto in cabina e poi si è accasciato a terra.

Immediatamente soccorso dai presenti, e nonostante il tentativo di rianimazione dei sanitari del 118 giunti con ambulanza e automedica, il 77enne è morto sul colpo stroncato da un infarto.

