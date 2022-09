“Speak Up”: un aperitivo dei Giovani dem per parlare insieme di politica

MODENA- Il 15 settembre sono tutti invitati a bere qualcosa con i Giovani Democratici per parlare di politica e futuro.

“Abbiamo visto nei giorni scorsi la corsa dei politici alla ricerca del voto dei giovani, ma negli ultimi anni ci hanno sempre trattato come bambocci, viziati, deboli e scansafatiche- spiegano i Giovani democratici- Le elezioni sono l’occasione per dire la nostra, per fare sentire la nostra voce, per urlare le nostre paure e i nostri sogni”.

L’appuntamento è quindi per giovedì 15 settembre 2022, alle 18.30, in corso Cabassi 37 a Modena.

