Tentano di rubare bancali in legno: moglie e marito in manette

CASTELFRANCO- Nel pomeriggio di mercoledì 21 settembre i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto una coppia di cinquantenni, per furto aggravato in concorso.

I due sono stati sorpresi nel cortile di un esercizio commerciale mentre stavano asportando alcuni bancali in legno. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

Nella mattinata di giovedì 22 settembre la coppia è stata condotta davanti al giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

