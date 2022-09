Terremoto sull’Appenino modenese, scossa di magnitudo 3.8

Alle 17.47 di giovedì 22 settembre i sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo ML 3.8 ad una profondità di 14 km. L’esatta localizzazione è avvenuta a circa 8 km da Pievepelago.

Secondo i primi contatti che la Regione ha avuto con tutti i sindaci dei Comuni della zona e con i Vigili del Fuoco, non sono stati rilevati al momento danni a cose o a persone.

L’Agenzia regionale per la Protezione civile rimane in stato di allerta, con personale già presente presso il Centro operativo di Marzaglia, per monitorare gli effetti del fenomeno, in stretto contatto con i Sindaci del territorio interessato, le Autorità competenti e tutti i soggetti interessati.

