Tutti in bicicletta per sostenere la ricerca oncologica pediatrica

MOGLIA- L’Associazione Mantovana per la ricerca sul cancro-ODV di Moglia ha accolto la missione dei genitori della piccola Angelica, ovvero sostenere la ricerca oncologica pediatrica- in particolare rivolta alle neoplasie cerebrali- presso l’Istituto Tumori di Milano attraverso la realizzazione della pedalata “Pedaliamo con Angelica…”.

Da subito i genitori di Angelica si sono attivati, nonostante la perdita devastante, cercando di trovare ancora la forza per andare avanti e guardare al futuro perché l’esempio che Angelica ha dato a grandi e piccoli di determinazione e forza non si perda nei ricordi sostenendo la ricerca: perché bambini meno fortunati come Angelica possano avere una speranza in più.

Hanno così fatto propri gli obiettivi della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori- polo di riferimento nazionale sulla ricerca sul DIPG- collaborando in stretto rapporto con l’Associazione Eleonora Cocchia Vivere a colori, anch’essa impegnata su questo fronte.