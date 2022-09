“Webboh Fest”: la festa della Generazione Z torna in piazza a Mirandola

MIRANDOLA- Lda, Alfa, Albe, Crytical, Giulia Salemi e molti altri. Gli idoli della Generazione Z stanno per arrivare a Mirandola con il “Webboh Fest”: l’evento musicale più atteso dalle nuove generazioni che torna nella provincia modenese per il grande appuntamento di fine estate. Quando? Venerdì 9 settembre, dalle ore 21, in Piazza della Costituente: l’evento è gratuito e non sarà necessaria la prenotazione (fino a esaurimento posti).

Musica, challenge e tanto divertimento: saranno questi gli ingredienti della serata, che verrà condotta dall’istrionico Andrea Prada in compagnia di Giulia Salemi, creator da 4 milioni di follower su TikTok, apprezzata anche per la sua musica e le opere cinematografiche. Spazio poi ad alcuni degli artisti più amati dai giovanissimi, come Lda e Albe, le due rivelazioni di “Amici”. Il primo è in vetta alle classifiche con i brani “Bandana” e “Quello che fa male”, il secondo con “Karma” e “Millevoci”. E anche ad Alfa: al secolo Andrea De Filippi, quest’estate ha sfornato una delle hit più stremmate, “You make me”, solo l’ultimo dei suoi successi. Sul palco anche Crytical – una delle voci più amate dell’ultima edizione di “Amici”, reduce dal successo de “Le mie parole sono armi” e “Casa mia” -, Astol – noto al pubblico dei social per le sue canzoni, come “Deluso” o “Trovati un altro” – e il duo modenese Le Opposite con i loro mash-up. Saranno presenti alcuni dei creator più amati di TikTok, i cui nomi sono ancora top secret. Durante la serata verrà proclamato il tormentone estivo più amato dalla community di Webboh, composta da oltre 2 milioni di follower tra Instagram e TikTok. L’evento si inserisce all’interno delle celebrazioni della “Notte Gialla” di Mirandola, organizzata da “L’Accento Promotion” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

