A Finale Emilia nasce la prima tabaccheria digitalizzata d’Italia

FINALE EMILIA- Nasce a Finale Emilia la prima tabaccheria digitalizzata d’Italia.

Grazie al lavoro della una start-up romagnola “Tabaccheria Vincente”- fondata dall’imolese Jose Cavaliere- il locale di Nadia Sambataro, in via Seminario 44, è il primo ad usufruire delle etichette elettroniche: un sistema automatizzato che, ogni giorno, adegua i prezzi dei prodotti in vendita tramite un collegamento da remoto al sistema informatico dei Monopoli di Stato.

A realizzarlo, come detto, è stato un imprenditore imolese che- in meno di una settimana- ha fatto del negozio di Nadia un luogo all’avanguardia: “Non è l’unica innovazione a cui abbiamo lavorato nell’ultimo anno – spiega Cavaliere – a Reggio Emilia abbiamo anche dato vita alla prima tabaccheria completamente automatizzata in cui il lavoro dell’operatore è stato affiancato a quello di un distributore robotizzato. In questo caso abbiamo operato in un bar tabacchi dove abbiamo installato una macchina che rientra nei parametri innovativi stabiliti dai criteri di Industria 4.0, che prevedono l’inserimento di alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business, aumentare la produttività degli impianti e migliorare la qualità dei prodotti. La macchina, attraverso un sistema di touch screen, eroga i prodotti in autonomia e consente un migliore impiego delle risorse umane”.

Insomma ancora una volta dall’unione di Emilia e Romagna nasce un progetto destinato a fare da apripista ben oltre i confini regionali.