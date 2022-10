Bando Personae: assegnati 4,5 milioni a Enti e Associazioni

MODENA- A conclusione del processo di valutazione, sono state 38 le proposte selezionate- 17 provenienti dal terzo settore e 21 da enti pubblici- a cui sono stati assegnati i 4,5 milioni di euro messi complessivamente a disposizione dalla Fondazione di Modena attraverso il bando.

Molteplici i temi affrontati dai progetti proposti: dal potenziamento del diritto alla casa attraverso la sperimentazione di figure innovative come il “TED – Tutor per l’Energia Domestica”, che mira a sostenere gli inquilini più vulnerabili nella gestione efficiente dei consumi energetici domestici, all’ampliamento e integrazione dei servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare, dal potenziamento dei servizi d’integrazione scolastica per alunni e studenti con bisogni speciali, all’avviamento alla pratica sportiva di giovani in condizioni di svantaggio fisico, intellettivo o economico.

Sostegno anche a progetti di ampliamento dei servizi di cura e assistenza per la prima infanzia, lotta al bullismo e alle discriminazioni, l’orientamento al lavoro e la formazione verso le nuove professioni legate al digitale e all’ambiente.

Tra i progetti sostenuti, infine, anche azioni per l’accoglienza e l’integrazione di famiglie e minori provenienti dal conflitto ucraino.

Il processo di valutazione del bando è stato strutturato in due fasi, dando l’opportunità alle proposte finaliste di seguire un percorso di accompagnamento finalizzato a una migliore stesura dei progetti, che ha visto una crescita positiva dei progetti pienamente riconosciuta anche dalla Commissione valutatrice, che si è avvalsa anche di contributi e competenze di livello nazionale.

Il percorso è stato strutturato anche al fine di rafforzare le competenze delle organizzazioni su temi quali monitoraggio e valutazione d’impatto, gestione delle risorse e sostenibilità economica, ruolo delle reti e valore delle collaborazioni.

“Con il bando Personae la Fondazione di Modena conferma il proprio sostegno alla rete territoriale dei servizi – commenta il presidente Paolo Cavicchioli – stimolando la ricerca di soluzioni innovative a bisogni sociali sempre più pressanti e promuovendo virtuose collaborazioni tra enti locali e terzo settore”.