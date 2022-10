Bici urtata da auto, un ferito a Camposanto

CAMPOSANTO – Una persona è rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica su via Panaria, nel comune di Camposanto.

Tutto è avvenuto tra un’auto e una bici, che stavano percorrendo lo stesso senso di marcia. Superando, l’auto ha sfiorato il ciclista con lo specchietto, e tanto è bastato affinché il ciclista cadesse, rovinando sull’asfalto.

Immediati i soccorsi: il ciclista è stato portato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara. Non è in pericolo di vita.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017