Bomporto, nasconde 500 euro di prodotti: presa

Bomporto. Ruba in profumeria prodotti per 500 Euro. Arrestata dai Carabinieri.

Sabato sera, i Carabinieri della Stazione di Bomporto (MO) hanno tratto in arresto una 46enne per furto aggravato.

La donna era entrata in una profumeria asportando prodotti per il corpo per un valore di circa 500 euro nascondendoli dentro una borsa e uscendo dal negozio senza pagare. I militari,

tempestivamente intervenuti, hanno bloccato la persona e recuperato la refurtiva, che è stata

restituita immediatamente alla profumeria. Altri cosmetici sono stati rinvenuti e sequestrati per

successivi accertami presso l’abitazione della donna, dove i Carabinieri hanno eseguito una

perquisizione.

La persona verrà condotta, questa mattina, davanti al Giudice del Tribuna

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017