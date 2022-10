Cade con la bici sul cavalcavia di San Felice, grave sessantenne

SAN FELICE SUL PANARO – Ha riportato gravi ferite il ciclista sessantenne che domenica mattina, attorno alle ore 11, ha avuto un incidente a San Felice sul Panaro. L’uomo era a bordo della sua bicicletta e con quella stava percorrendo il cavalcavia della tangenziale cittadina quando, arrivato all’altezza del comando dei Vigili del Fuoco, è caduto sull’asfalto del ponte.

Non sono chiare le cause, ma secondo i primi accertamenti pare si possa escludere che sia stato colpito da un’auto di passaggio. Probabilmente, quindi, ha avuto un malore che gli ha fatto perdere l’equilibrio proprio in quel punto pericoloso.

Immediati i soccorsi, l’uomo è apparso con diverse ferite e contusioni e un sospetto trauma cranico. In prima battuta è intervenuta una la squadra dei vigili del fuoco di San Felice che ha prestato i primi soccorsi sanitari dell’uomo, che versava in evidente stato di shock dato dal forte trauma cranico facciale. Poi è arrivata l’autoambulanza della Croce Blu di San Felice ed infine auto medica di Mirandola.

L’uomo è stato portato in ospedale a Modena a Baggiovara. Per accertamenti e per la viabilità sono intervenuti i Carabinieri.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017