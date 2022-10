Calcio a 5, in serie D la Pro Patria San Felice tenta l’allungo

Vincendo per 9-2 la trasferta di martedì sera a Medesano contro la Legione Parmense nella quarta giornata di campionato, la Pro Patria San Felice ha portato a casa tre punti che le hanno consentito di issarsi a quota 12, in vetta a punteggio pieno nel girone modenese della serie D di calcio a 5, e di tentare la fuga in un turno che vede gli scontri diretti tra le quattro squadre che la seguono a 6 punti: giovedì si giocherà infatti Sporting Sant’Ilario-Futsal Sqhiponja, mentre sabato l’Original Celtic Bhoys affronterà la Virtus Cibeno.

Per i giallorossi dell’allenatore-giocatore Alex Baratti, sette gli uomini in rete a Medesano, dove la gara era in ghiaccio già a fine primo tempo (0-7): doppiette di Gaglio e Cellurale e reti singole di Ferrante, Di Ronza, Golinelli, Schubert e Simone Spinelli.

