Camposanto, il Comune incontra i cittadini per parlare di sicurezza

In sala Ariston si è parlato di truffe ai danni dei cittadini, in particolare a quelli che hanno un’età più avanzata e fragili ma non solo, tutti possiamo essere presi di mira.

Con l’aiuto del Maresciallo Calzolari e il Maresciallo Di Antonio della caserma di San Felice del nucleo di Carpi, il Comandante Bellei della Polizia Locale Ucman sono stati dati utili consigli: non fare entrare nessuno sconosciuto in casa, chiamare il 112 per poter comprendere l’affidabilità di chi dice di essere un tecnico o altra figura professionale e altri suggerimenti, un utile vademecum da tenere ben presente.

Anche con il sospetto segnalate subito!

L’immediatezza aiuta a trovare i truffatori ed evitare altre vittime.

Può capitare a tutti, non bisogna mortificarsi e denunciare perché la vittima è il danneggiato e chi truffa il delinquente.