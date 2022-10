Cane cade in un dirupo, salvato dai pompieri

Salvataggio di un cane preciitato in un dirupo a Montecreto. Questa mattina il proprietario di un cane ha richiesto aiuto ai Vigili del Fuoco per salvare il proprio animale scomparso dal giorno prima e individuato grazie al collare gps in un dirupo zona “Pino solitario ” di Montecreto.

In questi giorni sono in corso attivita di addestramento del personale SAF (speleo alpino fluviale) del Comando. Una squadra è stata quindi distaccata dall’addestramento e dirottata su Montecreto. Dopo una calata di oltre 300 metri Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’animale.

Il recupero di soccorritori e cane è stato completato con l’ausilio dell’elicottero del reparto volo Vigili del fuoco Emilia Romagna.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017