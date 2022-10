Depressione e disagio adolescenziale, se ne parla a Mat

Le diagnosi di patologie psichiche, come la depressione, dopo due anni di Covid sono aumentate del 30%, soprattutto tra giovani e studenti. In Europa 9 milioni di adolescenti convivono con un disturbo legato alla salute mentale, ansia e depressione, mentre il suicidio rappresenta la quarta causa di morte nei giovani tra i 15 e i 19 anni, secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Non vanno meglio le cose in Italia: secondo lo studio Unicef “La condizione dell’infanzia nel mondo 2021”, un minorenne su 5, circa 1,8-2 milioni (il 20% del totale), soffre di qualche disturbo di salute mentale. Inoltre, come riporta la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, negli ultimi dieci anni è raddoppiato il numero degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile (NPIA), mentre il 50% di minorenni con problemi di salute mentale non ha accesso a servizi pubblici e almeno uno su 10 (in particolare in età adolescenziale) viene ricoverato in reparti per adulti anziché pediatrici. Sostenere il benessere psicologico delle nuove generazioni non è solo un diritto/dovere, ma anche il più importante investimento per il futuro: per questo motivo Màt – la manifestazione dedicata alla Salute Mentale in programma a Modena e provincia con un centinaio di appuntamenti fino a sabato 29 ottobre – ha deciso di mettere l’adolescenza al centro di questa edizione 2022.

Il convegno ‘Pensare al lavoro al tempo dell’adolescenza – l’IPS: storie di possibilità e trasformazione’, a cura del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, in programma domani (lunedì 24 ottobre) alle 14.30 a Lo Spazio Nuovo di Modena (Viale IV Novembre 40/B) accende i riflettori proprio sui giovani. Giovani preoccupati del mondo che li circonda, che dubitano delle proprie capacità, che la pandemia ha costretto all’isolamento sociale. Sogni, entusiasmo, vitalità si riducono fino quasi a sparire. Al loro posto la paura di essere, di vivere in un mondo che li giudica senza riconoscerli, che avanza richieste ma si dimostra incapace di offrire prospettive adeguate. Dopo diversi anni di lavoro professionisti, operatori e utenti si confrontano sull’implementazione in Italia dell’intervento con metodologia IPS (Individual Placement and Support) sui giovani. L’IPS è un modello di intervento per l’inserimento lavorativo delle persone affette da disturbi mentali, che ha l’obiettivo di sostenerle durante l’intero percorso in modo che possano ottenere un impiego competitivo nel libero mercato: nel difficile contesto attuale in cui si trovano i giovani, la metodologia IPS rappresenta l’opportunità per “occuparsi” di loro piuttosto che “preoccuparsene”. L’obiettivo del convegno è promuovere questo metodo sia nei confronti degli addetti ai lavori sia della cittadinanza. Interverranno Fabio Albano, Vincenzo Trono, Antonella Mastrocola, Stefano Costa e Valentina Roncaglia. Open Day della Salute Mentale in Telemedicina, in programma martedì 25 ottobre su prenotazione nelle fasce orarie 10/12 e 16.30/18.30: un appuntamento appositamente organizzato per lasciare libero spazio alle domande e ai dubbi dei cittadini che potranno ricevere risposte puntuali da professionisti su temi come la salute mentale degli adulti, dell’infanzia e adolescenza, e le dipendenze patologiche. Per i colloqui, della durata di 30 minuti, è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo Un’altra preziosa occasione per approfondire le tematiche legate all’adolescenza (ma non solo) è quella dell’, in programma martedì 25 ottobre su prenotazione nelle fasce orarie 10/12 e 16.30/18.30: un appuntamento appositamente organizzato per lasciare libero spazio alle domande e ai dubbi dei cittadini che potranno ricevere risposte puntuali da professionisti su temi come la salute mentale degli adulti, dell’infanzia e adolescenza, e le dipendenze patologiche. Per i colloqui, della durata di 30 minuti, è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo openday.dsm@ausl.mo.it con oggetto ‘OPEN DAY DSM’, indicando la prestazione che si desidera ricevere, l’orario della fascia oraria desiderata e l’indirizzo mail al quale si vuole ricevere il link per il collegamento. Màt è un progetto dell’Azienda Usl di Modena con l’organizzazione di Arci Modena e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Unimore; la manifestazione è realizzata grazie al sostegno di Fondazione di Modena, BPER Banca, CSM dei Comuni della Provincia di Modena, oltre 100 associazioni di volontariato, di promozione sociale e dei famigliari degli utenti. La manifestazione è gratuita e aperta a tutti. Il programma completo è consultabile sul sito è un progetto dell’Azienda Usl di Modena con l’organizzazione di Arci Modena e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Unimore; la manifestazione è realizzata grazie al sostegno di Fondazione di Modena, BPER Banca, CSM dei Comuni della Provincia di Modena, oltre 100 associazioni di volontariato, di promozione sociale e dei famigliari degli utenti. La manifestazione è gratuita e aperta a tutti. Il programma completo è consultabile sul sito www.matmodena.it

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017