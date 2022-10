Eccellenza: La Pieve Nonantola in trasferta sul campo della Modenese

di Simone Guandalini – Dopo il primo, storico, successo in Eccellenza, arrivato la scorsa settimana nel match casalingo contro il Castellana Fonata (1-0), La Pieve Nonantola ha l’occasione per proseguire la propria marcia con un altro risultato utile: non sarà, però, facile, perchè gli uomini di mister Barbi affronteranno in trasferta la Modenese, formazione partita male in campionato, con appena un punto conquistato nelle prime cinque gare disputate, ma che è reduce da una vera e propria rivoluzione, che ha portato il nuovo mister Manuel Pittalis in panchina e il nuovo direttore sportivo Gian Luigi Rebuttini in dirigenza. Tra le altre formazioni modenesi del Girone A, invece, la capolista Virtus Castelfranco ospiterà il Real Formigine, mentre Castelvetro, Vignolese e Cittadella Vis Modena saranno impegnate, tutte e tre in trasferta, contro Castellana Fontana, Colorno e Boretto.

Eccellenza, Girone A, calendario giornata 6:

Sabato 1° ottobre, ore 15:

Piccardo Traversetolo – Fidentina

Domenica 2 ottobre, ore 15.30:

Anzolavino Calcio – Agazzanese

Boretto – Cittadella Vis Modena

Borgo San Donnino – Rolo

Castellana Fontana – Castelvetro Calcio

Colorno – Vignolese 1907

Modenese Calcio – La Pieve Nonantola

Nibbiano&Valtidone – Arcetana

Sasso Marconi – Campagnola

Virtus Castelfranco – Real Formigine

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 15

Borgo San Donnino 13

Cittadella Vis Modena 13

Colorno 12

Real Formigine 11

Castelvetro Calcio 10

Agazzanese 10

Rolo 10

Sasso Marconi 9

Nibbiano&Valtidone 7

Campagnola 6

Anzolavino Calcio 5

La Pieve Nonantola 4

Arcetana 4

Fidentina 3

Piccardo Traversetolo 3

Boretto 2

Vignolese 1907 1

Modenese Calcio 1

Castellana Fontana 1

