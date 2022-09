La Pieve Nonantola, un rigore di Ferrari regala ai granata il primo successo in Eccellenza

di Simone Guandalini – Giornata storica per La Pieve Nonantola quella di ieri, domenica 25 settembre 2022: è, infatti, la data della prima vittoria in Eccellenza della formazione granata. Gli uomini di mister Barbi hanno dovuto attendere la quinta giornata di campionato per festeggiare il primo successo nel Girone A, ma, dopo un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, hanno potuto gioire davanti al proprio pubblico, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Castellana Fontana. A decidere il match è stato un calcio di rigore di Ferrari al 53′. Oltre al primo storico successo de La Pieve Nonantola, nelle altre sfide del Girone A di Eccellenza che hanno visto coinvolte formazioni modenesi, continua il momento d’oro della Virtus Castelfranco, che supera 5-3 l’Agazzanese e rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno, a quota 15 punti. Bene anche Castelvetro e Real Formigine, mentre cadono Vignolese e Modenese. Il ko contro l’Arcetana (1-0) innesca una vera e propria rivoluzione tra le fila di quest’ultima: a causa del solo punto conquistato nelle prime 5 giornate di campionato, salta, infatti, la panchina di mister Andrea Paganelli e, con lui, anche il direttore sportivo Piero Buttitta, entrambi sollevati dall’incarico. Ferma la propria corsa, infine, la Cittadella Vis Modena, costretta al pareggio interno (1-1) nello scontro diretto contro il Borgo San Donnino.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 5:

Agazzanese – Virtus Castelfranco 3-5

Arcetana – Modenese 1-0

Campagnola – Nibbiano&Valtidone 2-3

Castelvetro – Boretto 2-0

Cittadella Vis Modena – Borgo San Donnino 1-1

Fidentina – Anzolavino Calcio 1-1

La Pieve Nonantola – Castellana Fontana 1-0 (53′ rig. Ferrari)

Real Formigine – Colorno 2-1

Rolo – Piccardo Traversetolo 2-1

Vignolese 1907 – Sasso Marconi 0-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 15

Borgo San Donnino 13

Cittadella Vis Modena 13

Colorno 12

Real Formigine 11

Castelvetro Calcio 10

Agazzanese 10

Rolo 10

Sasso Marconi 9

Nibbiano&Valtidone 7

Campagnola 6

Anzolavino Calcio 5

La Pieve Nonantola 4

Arcetana 4

Fidentina 3

Piccardo Traversetolo 3

Boretto 2

Vignolese 1907 1

Modenese Calcio 1

Castellana Fontana 1

