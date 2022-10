Esce fuori strada, 40enne ferita a Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Incidente stradale con un ferito sabato pomeriggio a Concordia. Attorno alle 17.30 una Toyota Rav 4 condotta da una 40enne del posto è stata vista finire fuori strada mentre percorreva via Codebelli, nei dintorni di Vallalta. L’auto ha urtato il cordolo in cemento dell’attraversamento ribaltandosi nei campi.

La donna alla guida era incosciente quando i passanti l’hanno soccorsa. Ci sono voluti i Vigili del fuoco per tirarla fuori dal mezzo, poi la signora ha ripreso conoscenza. Si è però accasciata di nuovo quando è arrivata l’ambulanza della Croce Blu, ed è stata portata in codice 2, quello che indica i casi di media gravità, a Baggiovara. Una volt arrivata in ospedale, si è di nuovo ripresa.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Area Nord.

