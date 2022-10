Ferrari colpita da un attacco hacker: rubati 7GB di dati riservati

MODENA- Casa Ferrari sotto attacco hacker: il gruppo di cyber criminali RansomEXX ha infatti diffuso in rete 7GB di dati rubati alla casa di Maranello. Tra i quali documenti interni e manuali di riparazione.

Non è la prima volta che la Ferrari viene presa di mira da criminali informatici: poco tempo fa, infatti, un altro gruppo- denominato Everest- era entrato in possesso di dati e progetti della Ferrari e anche di Lamborghini e Maserati.

Ferrari ha fatto sapere, in una nota, di non avere «alcuna evidenza di una violazione dei propri sistemi o di ransomware e informa che non c’è stata alcuna interruzione del proprio business e dell’operatività. L’azienda sta lavorando per identificare la fonte dell’evento e metterà in atto tutte le azioni necessarie»

Certo è che i file rubati alla Ferrari sono ora disponibili online e scaricabili liberamente.

