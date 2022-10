Gemma Ire Dani va in pensione, lascia la Polizia Locale

Dal 1° ottobre è andata in pensione il commissario capo Gemma Ire Dani, responsabile della centrale

operativa del Corpo intercomunale di polizia locale dell’Unione Comune Modenesi Area Nord. Gemma

Ire Dani, laureata in Scienza Giuridiche, ha iniziato il suo percorso professionale il 1° ottobre del 1988 a

San Giovanni in Persiceto (Bo). Nel dicembre dello stesso anno ha preso servizio presso la polizia locale

del Comune di Mirandola in cui è rimasta fino all’agosto del 2016. Dal 1° settembre 2016 fino al 31

dicembre 2021 è stata responsabile del presidio di polizia locale del Comune di San Felice sul Panaro,

dove è diventata un prezioso punto di riferimento della comunità e si è fatta molto apprezzare e

benvolere per la notevole professionalità. A Gemma Ire Dani vanno i ringraziamenti dell’Unione

Comuni Modenesi Area Nord, e in particolare del Comune di San Felice, per l’eccellente lavoro svolto, e

un grosso in bocca al lupo per la nuova vita che la aspetta.

«Esprimo a Gemma Ire Dani, a nome personale e di tutti gli amministratori dell’Unione, un sincero

ringraziamento per l’impegno profuso nel suo ruolo di coordinatrice della Centrale operativa del corpo

di Polizia locale dell’Unione – dichiara il presidente Alberto Calciolari – siamo certi che la sua

dedizione verrà presa ad esempio da chi continuerà a operare nella centrale da lei organizzata».

«Una persona che ha fatto sentire la sua presenza e la sua professionalità – aggiunge Michele Goldoni,

assessore alla Polizia locale dell’Unione – sia nel suo lavoro tra i cittadini che dalla centrale operativa da

cui coordinava il lavoro dei colleghi. Sentiremo la sua mancanza».



sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017