Giovane resta ferito al kartodromo di Massa Finalese. E’ successo sabato pomeriggio attorno alle 15. Il ragazzo era arrivato alla pista Extrema Kart di Massa Finale per partecipare alle prove di una gara di pit bike. Stava facendo un giro di prova a bordo di una delle piccole moto da cross che si usano in pista per questo tipo di gare quando all’improvviso ha sbandato ed è caduto.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma il giovane non sembrava in pericolo di vita. E’ stato portato in ambulanza a Baggiovara per gli accertamenti del caso.

