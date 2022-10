Il Nido Arcobaleno di Camposanto, inaugurato dopo il sisma, compie dieci anni

CAMPOSANTO- Il Nido d’Infanzia “Arcobaleno” di Camposanto, per celebrare i 10 anni di attività, ha organizzato nella mattina di sabato 22 ottobre un evento pubblico dedicato alla comunità educante che vede coinvolti il personale, i bambini e le loro famiglie e il territorio dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord.

Il nido Arcobaleno nasce dal desiderio, già nel 2009, dell’Amministrazione di realizzare un progetto sostenibile, qualificato e utile per la città pertanto, fin dalle prime fasi progettuali, viene avviata una collaborazione innovativa e proficua tra pubblico e privato sociale. La cooperativa Gulliver di Modena, a cui è affidata la gestione del nido, si è infatti occupata della progettazione esecutiva e dell’attuazione dei lavori, partecipando anche alle spese di costruzione attraverso un sistema di project financing.

I lavori del nido, avviati a novembre 2011, si sono conclusi a luglio 2012, nel rispetto del programma, nonostante i disagi creati dal rigido inverno e poi dal terremoto che, grazie alle caratteristiche strutturali di massima stabilità dell’edificio, non ha arrecato danni all’edificio.

Il 6 settembre 2012, all’inaugurazione del nido Arcobaleno, erano presenti- insieme alla sindaca di Camposanto Antonella Bandini, all’Arcivescovo di Modena monsignor Antonio Lanfranchi e al presidente di Gulliver cooperativa sociale Massimo Ascari- la vicepresidentessa della Regione Emilia-Romagna Simonetta Saliera e il ministro per la Cooperazione Internazionale Andrea Riccardi che hanno rispettivamente commentato: “Un segnale di speranza, che arriva dopo i terribili momenti del sisma. Una struttura molto bella, ecologica, sicura, che accoglierà i bambini di Camposanto. L’amministrazione comunale ha avuto l’energia e la forza, nonostante il terremoto, di completarla nei tempi. E’ veramente un segnale forte, rivolto al futuro”; “C’é un tempo per rinascere e l’arcobaleno è simbolo di luce e di colori dopo il diluvio”.

Il nido Arcobaleno sorge all’interno del Parco sonoro Augusto D’Aolio, che è punto di ritrovo e incontro per il territorio ed è circondato da un ampio giardino con strutture di gioco realizzate con materiali naturali, nell’ottica della outdoor education.

Le tecnologie impiegate per la costruzione (legno lamellare) e la presenza di un impianto fotovoltaico, che è in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno generale, riducono al minimo l’impatto ambientale sul territorio aggiungendo alla garanzia di un servizio di qualità anche il valore della sostenibilità ambientale, della sicurezza architettonica e dei materiali impiegati.

Attualmente il nido Arcobaleno è in grado di accogliere fino a 23 bambini tra i 9 e i 36 mesi, con frequenza a tempo pieno e accesso tramite graduatoria comunale. Negli anni, la collaborazione con diverse agenzie del territorio (associazioni, biblioteca, infanzia comunale) hanno portato alla realizzazione di iniziative e progetti condivisi.

Per questo motivo, in occasione del decennale, si è deciso di dedicare l’evento alla comunità educante: perché solo grazie alla sinergia tra il nido, le famiglie e il territorio è possibile dare vita a un progetto educativo che permetta ai bambini e alle bambine di trovare risposte adeguate alle proprie esigenze, acquisire conoscenze e sperimentare nuove forme di socialità in un luogo che ne favorisca la crescita e lo sviluppo a tutto tondo.