Incendio in autostrada: auto fiamme sulla A1

MODENA- Traffico in tilt in autostrada, sulla A1, a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del chilometro 146: nel territorio comunale di San Martino in Rio. Il conducente è riuscito fortunatamente a fermarsi in tempo in una piazzola di sosta.

Quattro i chilometri di coda segnalati da Autostrade.it alle 11 in direzione Milano.

Per chi viaggia verso nord l’entrata consigliata è a Reggio, l’uscita a Modena Nord.

