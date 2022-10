La biocosmesi sbarca a Modena: taglio del nastro per lo store “Biostorie”

MODENA- Un lungo applauso ha accompagnato nella mattinata di sabato 15 ottobre l’inaugurazione a Modena di “BioStorie”: il concept store del brand La Saponaria, laboratorio di cosmetica biologica e consapevole marchigiano che ora è presente anche sotto la Ghirlandina con un punto vendita collocato nel cuore della città, in via Emilia centro 168.

Alla presenza di Lucia Genangeli- fondatrice de La Saponaria- e dell’assessora comunale Anna Maria Lucà Morandi è stato effettuato, infatti, il taglio del nastro che ha avviato ufficialmente l’attività del negozio gestito dalla titolare Michela Mattioli.

Centinaia le persone che già dall’apertura hanno varcato la soglia del punto vendita, i cui colori pastello degli arredi ne attestano la vocazione per la sostenibilità: già dalle prossime ore diventerà un autentico contenitore di eventi, come quelli sold out della “beauty week” in programma da domenica 16 a mercoledì 19 ottobre, e più in generale uno spazio in cui provare esperienze sui temi “bio” e “green”.

«Siamo molto felici di aver aperto il nostro store a Modena – afferma Lucia Genangeli – sicuramente una città bellissima e ricettiva dal punto di vista del biologico e della consapevolezza, dove abbiamo peraltro tanti clienti affezionati che ci hanno accolto con entusiasmo. BioStorie non è solo un luogo di vendita di cosmetici, ma punta a diventare uno spazio per la divulgazione dei temi della sostenibilità e del vivere consapevole: quindi proporremo laboratori e incontri a tutti i cittadini pure per sensibilizzare sugli argomenti ambientali, sulle scelte per impattare meno sull’ambiente attraverso i cosmetici che utilizziamo tutti i giorni»

Questo store ubicato a poche decine di metri dalla torre Ghirlandina, le fa eco Michela Mattioli, rappresenta, infatti, «un luogo in cui poter sviluppare esperienze nuove e connesse al bio e all’ambiente: saranno organizzati tanti eventi dedicati per esempio alla cura del corpo e alla realizzazione di profumi solidi, a partire dalla “beauty week” appunto in programma in questi giorni. Insomma, sarà un luogo di esperienza in cui parlare e confrontarsi, sulla scelta di lasciare ai nostri figli un mondo migliore, anche… davanti a una tisana. Siamo pronti ad accogliere i modenesi con grande entusiasmo».

Quello che è avvenuto a Modena non è stato, quindi, solo lo “sbarco” di un’azienda attentissima all’ambiente- che da oltre un decennio sviluppa, produce e distribuisce prodotti cosmetici eco-bio per la cura di pelle e capelli a 360 gradi. Ma è anche un modo più consapevole di affrontare la bellezza biologica: La Saponaria, marchio leader nel settore della bellezza biologica, lavora con ingredienti biologici e fairtrade provenienti principalmente da culture italiane nel rispetto delle origini

regionali e locali.

Di conseguenza i cosmetici, oltre a risultare efficaci e buoni, garantiscono un impatto positivo per l’ambiente e per la società. In più, particolare da sottolineare, presentano un prezzo conveniente.

L’offerta commerciale costituisce, comunque, solo uno spicchio dell’attività di “BioStorie”. Lo store di via Emilia centro 168, infatti, è pensato soprattutto per farlo “vivere” alle persone che lo frequentano.

Donne e uomini possono toccare con mano i valori de La Saponaria in quattro aree tematiche (“Scoperta”, “Analisi”, “Creazione” e “Condivisione”) in un percorso che spazia dalla conoscenza delle materie prime, per esempio nella biblioteca del bio ribattezzata “bioteca” oppure con corsi e consulenze, al corner riservato alla cosiddetta ’“autoproduzione consapevole”. Cioè un angolo dedicato a chi, anziché scegliere un prodotto dallo scaffale, sceglie di creare un cosmetico con le proprie mani, aiutato da personale esperto.

Ogni mese “BioStorie” proporrà appuntamenti gratuiti per clienti e, più in generale, per tutti i cittadini. I posti per i primi eventi di questo spazio poliedrico, in calendario come detto da domenica 16 a mercoledì 19, sono pressoché esauriti ma le iniziative gratuite verranno proposte, appunto, regolarmente. Per esempio si potranno ricevere consulenze per il make up, ma anche fare check up di cute e capelli e del viso. Non mancheranno i laboratori autoproduzione di prodotti cosmetici di vario tipo.

Il punto vendita di Modena si può contattare al telefono (0595805490 e 3496421946) e via mail (modena@biostorie.it).