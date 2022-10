San Felice, la richiesta dei cittadini all’Ausl: “Il dottor Roccato rimanga qui”

SAN FELICE SUL PANARO – Si è svolto ieri, martedì 25 ottobre, l’incontro pubblico, a cui hanno partecipato Ausl di Modena, Amministrazione comunale di San Felice e numerosi cittadini sanfeliciani, avente come tema la sostituzione del dottor Emanuele Roccato, giunto alla scadenza del proprio incarico (18 mesi), dopo aver predo il posto nel 2021 del dottor Mantovani, andato in pensione.

Nel periodo in cui è rimasto in servizio a San Felice, il dottor Roccato ha instaurato un ottimo rapporto con i propri pazienti, tanto che, alla notizia dell’imminente termine dell’incarico, è partita una vera e propria mobilitazione tra la cittadinanza per fare in modo che il dottor Roccato continuasse ad essere il medico di San Felice.

Durante l’incontro di ieri sera, però, l’Ausl di Modena, attraverso le parole del dottor Vezzosi, ha spiegato che il dottor Roccato non può continuare a ricoprire questo ruolo, in quanto, alla scadenza del suo incarico (la durata prevista era appunto di 18 mesi), a lui dovrà subentrare il medico in testa alla graduatoria per ricoprire il ruolo di medico di medicina generale, graduatoria in cui non figura il nome del dottor Roccato.

Tanto il dispiacere e tanta l’amarezza dei cittadini sanfeliciani, che non hanno, però, intenzione di darsi per vinti: 500 sono state, infatti, le firme raccolte dalla petizione per fare in modo che il dottor Roccato rimanesse in servizio a San Felice. Così il sindaco Goldoni, che cerca di mediare tra la posizione della cittadinanza e quella dell’Ausl: “Diamoci il tempo di conoscere il nuovo medico. L’Ausl non può modificare lo stato delle cose, perciò valutiamo la possibilità di conoscere il nuovo medico che arriverà. Intanto avremo una copertura sanitaria, poi a marzo ci saranno nuovi bandi a cui potrà partecipare, se lo vorrà, anche il dottor Roccato”.

