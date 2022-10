Le donne fanno più sesso se il loro partner le aiuta con le faccende domestiche

Il desiderio sessuale è maggiore nelle coppie che si aiutano nelle faccende domestiche. Lo afferma il portale Incontri-ExtraConiugali.com a corollario di uno studio condotto dai ricercatori australiani del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Swinburne University of Technology pubblicato a maggio 2022 sul Journal of Sex Research.

«Le ricercatrici Eva Johansen, Astrid Harkin, Fionna Keating, Amelia Sanchez e Simone Buzwell hanno analizzato le risposte di 299 donne di età compresa tra i 18 e i 39 anni attraverso un questionario che ha misurato la correlazione tra ripartizione del lavoro domestico (fattori di relazione) e le dimensioni del desiderio sessuale» spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Il portale dedicato alle scappatelle made-in-Italy ha condotto un’analoga ricerca su un campione italiano di 2 mila donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, intervistate online tra il 10 ed il 14 ottobre 2022.

Proprio come nello studio australiano, le intervistate sono state divise in 3 gruppi: il primo caratterizzato da un lavoro domestico paritario con l’uomo, il secondo caratterizzato da faccende svolte in maggior misura dalle donne e infine il terzo caratterizzato dal lavoro svolto principalmente dall’uomo.

Le conclusioni?

«Indipendentemente dall’età delle intervistate, anche da noi in Italia le donne in relazioni paritarie (in termini di lavoro domestico e carico mentale) provano un maggiore desiderio sessuale rispetto alle donne che invece sono impegnate in relazioni disuguali» sottolinea Alex Fantini.

Gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com hanno invece potuto rilevare un calo di libido nel caso in cui è soprattutto la donna a sbrigare le faccende domestiche ed in quello in cui (più raro) è l’uomo a farsene carico.

«Le donne che a casa fanno troppe faccende trovano poi una via di fuga nel tradimento e riescono così perfino a salvare la coppia» sostengono gli analisti.

Che succede nelle coppie che si aiutano?

«La propensione al tradimento è elevatissima anche in questo gruppo. In definitiva, aumenta il desiderio sessuale ma lo si appaga poi anche al di fuori della coppia» concludono gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com.

